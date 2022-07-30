(Özel) Altından tünel gibi yol geçen apartman Karadeniz'i andırıyor 3 katlı apartmanın temelinden geçen tünel şeklindeki yol görenleri şaşkına çeviriyor

Bursa'da 3 katlı evin temelinden geçen tünel şeklindeki yol görenleri şaşkına çevirirken, o ev drone ile havadan görüntülendi. Gören Bursalılar ise, "Bu görüntüleri Karadeniz'de görmeye alışmıştık. Bursa'da da bulunması hayli ilginç" dediler.

Merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın temelinden geçen tünel şeklindeki yol, görenleri şaşkına çeviriyor. Apartmanın altındaki tüneli gören vatandaşlar ise evin kapısının nerede olduğunu merak ediyor. Mahalle sakinleri tüneli araç ve yaya geçişi için sıkça kullanırken, altından tünel geçen apartmanı gören vatandaşlar ise evin nasıl yapıldığını merak ederek şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Tünelin bir tarafı otoparka çıkarken, diğer tarafı ise sokağa çıkıyor. Eve girişlerin yapıldığı kapı ise tünelin otoparka çıkan tarafından bulunuyor. Evin depreme dayanıklı olup olmadığı ise akıllarda soru işareti bırakıyor.

Mahalleli ise apartmanın eski bir yapı olduğunu ve yıllardır buranın yaya ve araç geçişlerinde kullanıldığını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.