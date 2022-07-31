AK Partili Yıldız: "GUHEM geçmişten geleceğe bir köprü oluşturuyor"

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezini (GUHEM) ziyaret etti. Milletvekili Yıldız, “GUHEM tek kelimeyle muhteşem. Türkiye’nin tamamında bu tip merkezlerin varlığı hem ülkemizin geleceği açısından hem de insan kaynağının şekillenmesi noktasında çok kalıcı ve olumlu sonuçlar doğuracaktır” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Bursa’ya kazandırılan GUHEM, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız’ı ağırladı. GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu eşliğinde merkezdeki düzenekleri deneyimleyen Zeynep Yıldız, GUHEM’de yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bilgiye sahip olmanın öneminin GUHEM’de vurgulandığına değinen Yıldız, “GUHEM içerisindeki yolculuğumuzda öncelikle tarihsel bir süreç içerisinde neler yaptığımıza dikkat çekilmiş. Bunları görmek bize özgüven veriyor. Bizlere aslında ‘Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır’ mesajı veriyor. Bursalı Kadızade’den, Ali Kuşçu’dan başlayan bir tünelden yolumuza devam ediyoruz. Öte yandan bu koridora Milli Uzay Programımız da işlenmiş. Geçmişten geleceğe bir köprü oluşturuyor. Dolayısıyla GUHEM bu noktada daha önce bizim medeniyet kodlarımızda ne var ve biz bu medeniyet kodlarının üzerine ne inşa ediyoruz sorusuna çok gerçekçi bir cevap veriyor. Hem geçici sergileriyle hem kalıcı sergileriyle bu duyguyu pekiştiriyor” diye konuştu.



"GUHEM gibi merkezlerin sayısı artmalı"

GUHEM gibi merkezlerin Türkiye’deki sayısının artması taraftarı olduğunu ifade eden Zeynep Yıldız, bu konuda da çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Milletvekili Yıldız, “Ülkemizde GUHEM gibi güzel amaçlara hizmet eden merkezlerin sayısı ne kadar fazla olursa o kadar güzel geri dönüşler olur. Sadece uzay ve havacılık alanında değil bilmeyi sevme, merak etmeyi öğrenme ve bu konuda heyecan duymaya başlamak çok farklı bilim ve üretim alanlarında yol yürümeyi kolaylaştıracaktır. Dolayısıyla özellikle Ankara’da ve tabii ki nüfusu itibariyle büyükşehirlerimizde bu tip merkezlerin sayısının birden fazla olması gerekiyor” dedi.

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