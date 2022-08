Sıcak havada her gün 20 kilometre yürüyerek takım elbiseyle simit satıyor 64 yaşında aşırı sıcağa rağmen takım elbise giyip hizmet veriyor

Bursa'da seyyar satıcı, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için aşırı sıcakta takım elbise giyip kravat takarak her gün 20 kilometre yol yürüyerek simit satıyor.

Uzun yıllar memur olarak çalışıp emekli olduktan sonra seyyar satıcılığa başlayan Ahmet Berksun (64), ilerlemiş yaşına rağmen her gün takım elbisesini giyip kravatını takarak eline taktığı sepetiyle 30 bin adım atarak Bursa sokaklarında simit satıyor. Şık giyindiği ve temiz olduğu için iyi müşterisi olan Berksun, her gün yüzlerce simit satarak aylık servet kazanıyor. Aylık 25 ila 30 bin TL arasında kazanç elde eden seyyar simitçi; temizliği, şıklığı ve çalışkanlığıyla herkesin takdirini kazanıyor.



"Akşam eve gittiğimde elbiselerim bembeyaz oluyor"

Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için sıcak havaya rağmen takım elbise ve kravatla simit sattığını ifade eden Ahmet Berksun, "Ben memur olarak uzun yıllar çalıştım. Emekli olduktan sonra canım sıkılmaya başladı. Ben de simit satmaya karar verdim. Simit satarken memur olarak çalıştığım dönemlere giydiğim takım elbiseyi çıkartmadım. Her gün fırından aldığım simitleri takım elbise ve kravatla satıyorum. Aşırı sıcak havaya rağmen her gün 30 bin adım atarak simit satıyorum. Akşam eve gittiğimde terden elbiselerim bembeyaz oluyor. Zor oluyor ama ben vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için böyle çalışıyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.