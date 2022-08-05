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SMA hastası Eda'ya destek kampanyasında mutlu son; 1 milyon 800 bin dolar toplandı

DHA

SMA hastası Eda'ya destek kampanyasında mutlu son; 1 milyon 800 bin dolar toplandı


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)BURSA'da, SMA tip-1 hastası 4 yaşındaki Eda'nın tedavisi için gerekli olan 1 milyon 800 bin dolar toplandı. Kızının tedavisinin ardından iyi haberlerini paylaşmak istediğini belirten anne Hatice Baytekin, "Kampanyamız bugün itibarıyla başarıyla sona erdi. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Ümidim kızımın sağlıklı hallerini sizlerle en kısa zamanda paylaşmak istiyorum. Mutluluğumuzu oyunlar oynayarak taçlandırmak istedim. 4 sene boyunca çok ağladık. Herkesten Allah razı olsun" dedi. İnegöl ilçesinde yaşayan anne Hatice Baytekin(30)'in, 4 yıl önce dünyaya getirdiği kızı Eda'nın doğumundan sonra fiziksel hareketlerinde hızlı bir yavaşlama görüldü. Ayaklarını hareket ettiremeyen ve emekleyemeyen minik Eda, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Eda'ya, 'gevşek bebek sendromu' olarak bilinen 'spinal musküler atrofi (SMA) tip 1' hastalığı teşhisi konuldu. Aile yaptığı araştırmada, Eda'nın, Macaristan'da uygulanan ve yüzde 95 başarı oranı sağlayan tedaviyle iyileşebileceğini öğrendi. Baytekin ailesi, 1milyon 800 bin dolarlık tedavi masrafları için, valilik izni ile yardım kampanyası başlattı.KAMPANYA 640 GÜNDE TAMAMLANDIİnegöl ilçesi başta olmak üzere çığ gibi Türkiye'ye yayılan yardım kampanyasına binlerce vatandaş destek verdi. Anne Hatice Baytekin ve Eda'nın gönüllü anneleri tarafından sosyal medya üzerinden 640 gündür sürdürülen kampanya, akşam saatlerinde Eda'nın tedavisi için gereken 1 milyon 800 bin doların toplanması ile sona erdi.
Kampanyanın tamamlandığını öğrenen Eda'nın ailesi ve sevenleri ilçe merkezinde toplanarak kutlama yaptı. İlçe merkezinde araçlarla konvoy yapan grup daha sonra sokakta halay çekip, başarıyı kutladılar. Kutlamalara Eda ve annesi Hatice Baytekin'de katıldı. 4 yıl boyunca yaşadıkları zorlukların biteceğine inandığını söyleyen Hatice Baytekin "Kızım ölümcül bir kas hastalığı ile mücadele ediyordu. Valilik onaylı kampanya başlatmıştık. Kampanyamız bugün itibarıyla başarıyla sona erdi. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Ümidim kızımın sağlıklı hallerini sizlerle en kısa zamanda paylaşmak istiyorum. Mutluluğumuzu oyunlar oynayarak taçlandırmak istedim. 4 sene boyunca çok ağladık. Herkesten Allah razı olsun" dedi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-08-05 04:12:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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