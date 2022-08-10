Bursa'da 7 camiden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA(DHA)-BURSA'nın 4 ilçesindeki 7 camiye girip, hırsızlık yaptığı belirlenen N.K. (60) yakalanıp, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Yıldırım, Keles, Yenişehir ve Gürsu ilçelerindeki toplam 7 camiden 10 şamdan, 2 kandil, 4 gaz lambası, 1 ışıldak ve 1 ahşap saatin çalındığını belirledi. Güvenlik görüntülerini inceleyip parmak izi alan ekipler, şüphelinin 32 suçtan kaydı olan N.K. olduğunu tespit etti. Kısa sürede yakalanıp, gözaltına alınan N.K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. N.K. çıkarıldığı mahkemece 'hırsızlık' suçundan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-08-10 08:11:14



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