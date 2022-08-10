Dere yatağında cesedi bulunan Hikmet, toprağa verildi

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde dere yatağında cesedi bulunan Hikmet Özgüneş (29), toprağa verildi.

İnegöl'ün kırsal Gündüzlü Mahallesi'ndeki evinden 1 Ağustos günü motosikletine binerek ayrılan Hikmet Özgüneş, geri dönmedi. 3 çocuk annesi Mübeccen Özgüneş, bekar olan oğluna telefonla ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Çalıştığı fabrikadan bir süre önce ayrıldığı belirtilen Hikmet Özgüneş için arama çalışması başlattı. AFAD, NAK, AKUT, ANDA, İHH ve İNDAK ekiplerinin katıldığı çalışmalarda önceki akşam, Gündüzlü´ye 5 kilometre mesafede Bahçekaya Mahallesi yakınlarında Özgüneş'in motosikleti park halinde bulundu. Çalışmaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, dün de motosikletin bulunduğu noktaya 400 metre mesafedeki dere yatağında Hikmet Özgüneş'in cansız bedenine ulaştı.

Çürümeye başlayan ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından ailesine teslim edildi.

AĞABEYİNİN MEZARININ YANINA DEFNEDİLDİ

Hikmet Özgüneş için Gündüzlü Mahallesi Camisi´nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Özgüneş, mahalle mezarlığında, 1997 yılında henüz 13 yaşındayken, çocuk parkında salıncaktan düşerek hayatını kaybeden ağabeyi Necip Özgüneş´in mezarının yanına defnedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-08-10 15:03:20



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