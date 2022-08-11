Evlerinde ve bahçelerinde kenevir yetiştiren 3 kişiye gözaltı



Şenol POYRAZ/İZNİK (Bursa), (DHA)BURSA´da evlerinde ve bahçelerinde kenevir yetiştirdikleri tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İznik ilçesi Karatekin Mahallesi´nde Ö.Ş.Ö. (17), E.B. (23) ile R.D.´nin (62) yasa dışı kenevir ekimi yaptıkları ihbarı üzerine, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, boyları 2 metreye kadar ulaşan ve taşıma sulama sistemi ile bakımı yapıldığı tespit edilen 783 kök kenevir, cam kavanoz içerisinde içime hazırlanmış 1 kilo 700 gram ve yine evlerin bahçesinde kurutulmaya bırakılmış içime hazır 11 kilo 700 gram olmak üzere toplam 13 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi. Yapılan aramalarda bulunan 3 adet sustalı bıçak ile 1 hassas teraziye de el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden R.D. tutuklandı, E.B. ile Ö.Ş.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Şenol POYRAZ

2022-08-11 14:29:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.