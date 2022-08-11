Evlerinde ve bahçelerinde kenevir yetiştiren 3 kişiye gözaltı

Şenol POYRAZ/İZNİK (Bursa), (DHA)BURSA´da evlerinde ve bahçelerinde kenevir yetiştirdikleri tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İznik ilçesi Karatekin Mahallesi´nde Ö.Ş.Ö. (17), E.B. (23) ile R.D.´nin (62) yasa dışı kenevir ekimi yaptıkları ihbarı üzerine, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, boyları 2 metreye kadar ulaşan ve taşıma sulama sistemi ile bakımı yapıldığı tespit edilen 783 kök kenevir, cam kavanoz içerisinde içime hazırlanmış 1 kilo 700 gram ve yine evlerin bahçesinde kurutulmaya bırakılmış içime hazır 11 kilo 700 gram olmak üzere toplam 13 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi. Yapılan aramalarda bulunan 3 adet sustalı bıçak ile 1 hassas teraziye de el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden R.D. tutuklandı, E.B. ile Ö.Ş.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Şenol POYRAZ
2022-08-11 14:29:55
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