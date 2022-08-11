Bursa'da çöplük yangını

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Mehmet İNAN/ BURS, (DHA)BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı alanın yakınındaki çöplükte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde, geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı alanın yakınındaki arazide, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Çöplerin toplandığı alandaki yangına, Büyükşehir Belediyesi'nden 5 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-08-11 16:07:51



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