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Bursa'da tarihi ipek fabrikası binasında yangın

DHA

Bursa'da tarihi ipek fabrikası binasında yangın


İsmail Hakkı SEYMENMehmet İNAN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, 92 yıllık tarihi ipek fabrikasının binası çıkan yangında çöktü. Yangın, yakında bulunan başka bir binaya da sıçrarken, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangın, saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Demirkapı Mahallesi´nde meydana geldi. Demirkapı Caddesi üzerinde bulunan, 92 yıl önce Rum Kilisesi´nden ipek fabrikasına dönüştürülen tesisin üretim binasında, henüz bilinmeyen nedenle çık yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Binanın ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede büyürken, alevler kentin pek çok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin çevrede bulunan binalara sıçrama ihtimaline karşı tedbir alınıp, binalar boşaltıldı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, alevler yakında bulunan başka bir binaya da sıçradı.
İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMENMehmet İNAN
2022-08-16 00:43:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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