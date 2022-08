Bursa'dan Hong Kong'a yaban mersini ihracatı

Yavuz YILMAZ/BURSA, (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 700 dekarlık alanda yetiştirilen yaban mersininden elde edilen 50 ton rekoltenin bir kısmı iç pazar ve Kazakistan'a, 10 tonu ise Hong Kong'a ihraç edildi.

İlçede ilk olarak 8 yıl önce çiftçilerin Tuzla Mahallesi'nde deneme dikimi yaparak başladığı yaban mersini alanı, yaklaşık bin dönüme ulaştı. 1200 rakımlı kırsal Tuzla Mahallesi'nde temmuz-ağustos aylarında hasadı yapılan yaban mersini, iç pazarın yanı sıra farklı ülkelere de ihraç ediliyor. Bu hasat döneminde toplanan yaban mersinlerinin 10 tonluk kısmı Hong Kong'a, bir kısmı da Kazakistan ve iç pazara ihraç edildi. 50 ton rekoltenin alındığı yaban mersininin kilosu ise 150-200 lira arasında satışa sunuldu.

Tuzla Mahallesi'ndeki yaban mersini bahçelerinde inceleme yapan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Yaban mersini hasadı devam etmekte. Türkiye'nin tescilli en büyük yaban mersini tarlasındayız. Burası 42 dekarlık bir tarla. İnegöl'ümüzde son yıllarda özellikle yaban mersini önemli bir yer tutmaya başladı. Yaban mersini toprak seçici olduğu için her yerde olmuyor. Yüksek rakımlı yerlerde oluyor. Tuzla mahallemiz de toprak uyumluluğu bakımından ön plana çıktı ve devamında da yaban mersini burada ivme kazanmaya başladı. Toplamda 700 dekarlık bir alanda yaban mersini üretiliyor. Buradan da 50 ton civarında bir ürün elde ediyoruz. Fakat bahçelerimiz şu an genç. İleriki dönemde burada hedefimiz 1000 ton civarında" dedi.

'ÜRETİMDE BURSA BİRİNCİSİYİZ'

Yaban mersininin bölgeye hareket getirdiğini belirten Çelik, "Bu arada 60 köyde yaşayan 60 çiftçimizde bu işe soyundular. Daha önce işlenmeyen köyler, yaban mersini sayesinde hareketlendi. Çok güzel gelir sağlanmaya başlandı. Daha tam verime geçmemesine rağmen bugün itibarıyla bile bu mahallemize 10 milyon lira girmiş durumda. İnegöl'ümüzün verimli topraklarında her şey yetişiyor. Özellikle son 5 yılda yaban mersiniyle ilgili çalışmalar güzel gidiyor. Şu anda üretim bakımından Bursa birincisiyiz. İleriki dönemlerde hedefimiz Türkiye birinciliği. 2-3 sene içinde bu hedefi yakalayacağız. Çünkü topraklarımız uygun. Müteşebbis insanlarımız var. Onlarla birlikte de yaban mersininde bunu yakalayacağız" ifadelerini kullandı.

KİLOSU 150-200 LİRA ARASINDA

Üretici Erkan Ateş, "Yaban mersinini biz burada toprakta, doğal ortamında yetiştiriyoruz. Bu bölgede yaklaşık 1200 rakımda, kendiliğinden oluşan yaban mersinlerinin yanına Amerika'da organize edilmiş yaban mersinlerini yetiştirmiş bulunmaktayız. Bugün itibarıyla çalı başına 3,54 kilogramı yakaladık. Yani 1 dekarlık bir arazide 1 ton meyveyi alabiliyoruz. Çalı üretimi ve çalı dikimi açısından Türkiye'deki en yüksek verim ve dikim anlamındaki köyüz. En büyük üretim merkeziyiz. Kilogram fiyatlarımız 150-200 lira arasında yer buldu. Özellikle ekonomik açıdan dünya borsasına oranla aşağıda bulunmaktayız. Bunu da ilerleyen dönemlerde kapatacağımıza inanıyorum. Perakendede 350-400 liraya kadar bu ürün çıktı. Bugün itibarıyla Kazakistan, Hong Kong gibi ülkelere ürünlerimizi gönderdik ama özellikle Bursa'daki ve Türkiye'deki sayılı marketlere, pastacılık sektörüne, tıp aromatik sahaya ürün vermiş olduk" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-08-18 11:46:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.