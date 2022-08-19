Bursalı iş insanı Gökçin Aras, son yolculuğuna uğurlandı

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Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'da, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden iş insanı ve Bursaspor eski yöneticisi Gökçin Aras (67), toprağa verildi.

ÜÇGE Fabrikası'nın sahibi iş insanı ve Eski Bursaspor Yöneticisi Gökçin Aras, çarşamba günü 1 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gökçin Aras için öğlende, Bursa Organize Sanayi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Aras ailesinin taziyeleri kabul ettiği cenazeye eski Devlet Bakanı Faruk Çelik, BTSO Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili İbrahim Burkay'ın yanı sıra iş insanları ile sanatçı arkadaşları Oktay Kaynarca ve Selçuk Yöntem, yakınları ve sevenleri katıldı.

Gökçin Aras'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Fethiye Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2022-08-19 15:08:08



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