Belediye otobüsü, arızalanan kamyonete çarptı; 2'si ağır, 21 yaralı



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da belediye otobüsü, arızalanınca sürücüsünün yolun sol şeridine park ettiği kamyonete çarpıp, bahçeye savruldu. Kazada otobüsteki 2'si ağır, 21 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Bursa Çevre Yolu Avrupa Konseyi Bulvarı Mutlular mevkisinde meydana geldi. Murat Mutlu, 16 VM 145 plakalı kamyoneti, arızalanınca yolun sol şeridine çekti. Bu sırada arkadan gelen 16 JVY 01 plakalı belediye otobüsü, kamyonete çarpıp, yol kenarındaki bahçeye savruldu. Kazada otobüs şoförü dahil 21 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan otobüs şoförü ile bir yolcunun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-08-22 09:46:52



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