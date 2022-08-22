Belediye otobüsü, arızalanan kamyonete çarptı: 2'si ağır 21 yaralı (2)

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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KAZA ARAÇ KAMERASINDA

Bursa'da, arızalandığı için orta şeritte duran kamyonete çarpıp, savrulan belediye otobüsünün kazası, araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde; orta şeritte duran kamyonete, arkadan gelen belediye otobüsünün çarptığı görülüyor. Ayrıca kamyonetin arkasında duran 2 kişinin son anda otobüsün altında kalmaktan kurtulduğu anlar yer alıyor.

Öte yandan yaralanan 21 kişiden 19'u, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Sağlık durumu kritik olan otobüs şoförü ile 1 yolcunun da hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. (DHA)İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-08-22 11:54:50



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