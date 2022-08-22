Bursa'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreni



Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)BURSA Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı'nda, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Astsubay Eğitim Merkezi'ndeki eğitimlerini başarıyla tamamlayan 349 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene katılan öğrencilerin aileleri duygulu anlar yaşadı.

Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı'nda Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Astsubay Eğitim Merkezi'ndeki eğitimlerini başarıyla tamamlayan 349 öğrenci için tören düzenlendi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve astsubay adayı öğrencilerinin yakınlarının da katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Törende protokol üyelerinin konuşmaları ve mezun olan askerlerinin okuduğu şiirlerin ardından Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı tören ekranlara yansıtıldı. Eğitimini başarıyla tamamlayan 349 astsubay adayı, yeminlerinin ardından diplomalarını aldı. Tören, mezuniyet kütüğüne dönem birincisinin plaket çakmasıyla sona erdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Nevruz İLİMDAROĞLU

2022-08-22 23:06:06



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