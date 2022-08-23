Bursa´da kestane ağaçlarının verimliliğini artırmak için proje başlatıldı



BURSA, (DHA)Ambalajlı su markası Erikli, Korumamız Gerekli İnisiyatifi kapsamında Bursa´nın en önemli gelir kaynaklarından kestane ağaçlarının korunması ve verimliliğinin artırılmasını desteklemek için çalışma başlattı. Proje kapsamında, kestane ağaçlarının iyileştirilmesi ve üretimde verimin artırılmasıyla bölgede sürdürülebilir tarım amaçlanıyor.Erikli´nin, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde faal Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle uygulamaya geçirdiği ve Korumamız Gerekli İnisiyatifi kapsamındaki projenin ilk ayağı olan teorik eğitimler, 4 farklı bölgede gerçekleştirdi.Son yıllarda yaşanan hastalıkların etkisiyle rekoltesi ve popülasyonu oldukça düşen kestanenin yeniden eski günlerine dönmesi adına başlatılan proje kapsamında Bursa´nın İnegöl ilçesi ve Hilmiye Köyünde, Cumalıkızık Köyünde ve Karacabey´de gerçekleştirilen eğitimlere çiftçiler katılım gösterdi.Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü´ne bağlı eğitmenler tarafından verilen teorik eğitimde çiftçilere özellikle kestane kanseri ve gal arısı ile mücadele gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Eğitimleri Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Tevfik Turanlı, eğitmenler Dilek Poyraz, Ramazan Gencer verdi.Projenin ikinci ayağında ise eğitmenler araştırma çalışması sonrasında çiftçilere sahada uygulamalı eğitimler verecek. Belirlenen alanlarda kestane fidanları ekilerek örnek bahçeler kurulacak."BURSA´YA KATKI SAĞLAMAYI AMAÇLIYORUZ"Son yıllarda yaşanan hastalıklar ve gal arısı tarafından verilen zarar sebebiyle üretim miktarı 20 bin tonlardan 3 bin 500-4 bin tonlara düşen kestane ağaçlarının eski verimliliğine dönmesi için Erikli vasıtasıyla projeye destek veren Nestlé Waters Türkiye´nin Genel Müdürü Michel Beneventi "Korumamız Gerekli İnisiyatifi kapsamında Uludağ´daki biyoçeşitliliği anlamak ve korumak için Uludağ Üniversitesi ile sürdürebilir tarımı desteklemek; kestane ağaçlarının verimliliğini arttırmak için ise Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile çalışıyoruz. Bursa´nın en önemli gelir kaynaklarından biri olan kestanenin sürdürülebilir şekilde üretilmesini destekliyor, bölgedeki kestane ağaçlarında var olan hastalıkların önüne geçerek verimliliği artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, TAGEM´in çok değerli yöneticileri ve eğitmenleri liderliğinde çiftçilere, hastalık ve zararlıların yönetimi ile kestane yetiştiriciliği hakkında Bursa'nın dört farklı bölgesinde eğitimler düzenledik. Büyük bir ilgiyle karşılanan eğitimleri saha uygulamalarıyla sürdüreceğiz. Korumamız Gerekli çatısı altında değer yaratacak, Bursa´ya katkı sağlayacak yeni adımlar atmaya devam edeceğiz" diye konuştu."DAHA KALİTELİ KESTANELERİN TÜKETİCİ İLE BULUŞMASI SAĞLANACAK"Bursa´nın Cumalıkızık Köyünde verilen eğitime katılan Bursa İl Tarım Müdürü Hamit Aygül ise "Ülkemiz kestane konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olup Bursa da kestane ile özdeşlemiş bir şehirdir. Bursa'nın önemli geçim kaynaklarından biri olmasına rağmen son yıllarda yaşanan kestane kanseri başta olmak üzere çeşitli hastalıklar, kestane ağaçları üzerinde ciddi ürün ve gelir kaybına neden oluyor. Son 20 yılda kestane üretimi Bursa'da 3 bin 500 -4 bin tonlara düşmüş durumda. Bundan dolayı hem Tarım ve Orman Bakanlığımız hem Uludağ Üniversitemiz hem de Erikli burada ortak bir çalışma yaparak kestane yetiştiriciliğini tekrardan eski günlerine benzer duruma getirme gayretindeler. Bu sayede Bursamızın ekonomisine de ciddi bir katkı sağlama amacındalar. Daha sonra yapılacak olan demonstrasyon bahçeleri ile de eski verimin tekrardan sağlanması ve daha kaliteli kestanelerin tüketici ile buluşması sağlanacak" ifadelerini kullandı.Eğitimlere ilgi gösteren çiftçiler, son dönemde özellikle kanserli ağaçlar ve gal arısı sebebiyle kestane ağacı yetiştirmek konusunda sıkıntılar yaşadıklarını ve bu eğitimlerde edindikleri bilgileri sahada uygulayacaklarını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez DHA

2022-08-23 11:31:09



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