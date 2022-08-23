Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA´nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü kenarındaki sazlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 10 dönümlük alanda etkili olan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yangın, saat 19.00 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı Çakırlı Mahallesi´nde İznik Gölü kenarındaki sazlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orhangazi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 15 personel, 1 arazöz, 2 tanker ve 2 araçla müdahale ediyor. Yaklaşık 10 dönümlük alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY
2022-08-23 21:29:52
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