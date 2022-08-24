Bursa kent merkezinde sağanak; dağ ilçelerinde dolu etkili oldu (2)

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GECE ETKİSİNİ ARTIRDI

Bursa'da öğlen saatlerinde kent merkezinin yanı sıra İnegöl, İznik, Orhaneli ilçelerinde başlayan yağmur, gece saatlerinde etkisini artırarak devam etti. İnegöl'de, yağışın etkisiyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yenişehir ilçesinde 15 dakika süren dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede metrekareye 26 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2022-08-24 21:06:28



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