Moto kurye ile uyuşturucu ticaretine gözaltı



Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da, motosikletiyle getirdiği uyuşturucuyu, sipariş veren kişiye, evden sarkıtılan poşete koyarak teslim eden Ali İhsan O. (36) yakalandı. Şüphelinin evindeki aramada 10 kilo 565 gram esrar ele geçirildi.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Ali İhsan O.'nun moto kurye olarak isteyen kişilerin adresine uyuşturucu getirip sattığını belirledi. Polis, Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan iznin ardından, Ali İhsan O.'yu, Hacivat Mahallesi'nde bir eve getirdiği uyuşturucuyu poşete koyup sarkıtarak teslim ettikten bir süre sonra Alemdar Mahallesi'nde gözaltına aldı. Sorgusunda suçunu kabul eden şüphelinin evindeki aramada da satışa hazır halde 10 kilo 565 gram esrar ele geçirildi.

Polis, Ali İhsan O.'nun uyuşturucu sattığı kişinin Hacivat Mahallesi'ndeki evinde yaptığı baskında da ruhsatsız 1 tabanca ve buna ait 9 mermi ele geçirdi. Silahın kendisine ait olduğunu söyleyen Selahattin P.'yi (26) gözaltına aldı. Ev sahibi ise aranıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Yıldırım Mehmet İNAN

2022-08-27 14:25:32



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