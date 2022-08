Nisa, ölen nişanlısının ideali için üniversiteyi bıraktı; polis olacak

Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, 4 ay önce kamyonun çarptığı yolcu otobüsünde hayatını kaybeden Emirhan Şen'in (20) nişanlısı Nisa D., sevdiğinin hayalleri için okulunu bıraktı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Fakültesi'nden vazgeçip, polislik sınavlarına hazırlanan Nisa D., "Emirhan'ım için polis olacağım, kararlıyım" dedi.

Bursa çevre yolu İsmetiye viyadüğü mevkisinde 5 Mayıs'ta meydana gelen kazada, Seyit Ali Akpekmezci'nin kullandığı 16 JZD 68 plakalı hafriyat kamyonu, İstanbul'dan Eskişehir'e giden Barış Kantaroğlu yönetimindeki 34 ZSZ 14 plakalı 'İstanbul Kalesi' firmasına ait yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 37 yolcu, 2 şoför ve 1 muavinin bulunduğu otobüsteki yolculardan Emirhan Şen hayatını kaybetti, 6 yolcu ise yaralandı. En büyük ideali polislik olan Emirhan'ın ölümü; eşinden ayrıldıktan sonra oğlunu tek başına büyüten Ayla Karamuk´u, ağabeyi Batuhan Şen'i ve nişanlısı Nisa D.'yi üzüntüye boğdu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Fakültesi'nde okuyan Nisa D., Emirhan ile 2 yıl önce internette tanışıp, bir süre önce de nişanlandığını söyledi.

'ÖLÜMÜ HİÇ AKLIMA GELMEMİŞTİ'

Emirhan'ı anlatan Nisa D., "Emirhan, çok özel bir kişiydi. Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Fransızca ve Çince biliyordu. Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu'nu birincilikle bitirmesine rağmen ısrarla polis olmak istiyordu. Polislik hayaliyle yatıp kalkıyordu. Sınavlara da yanımda hazırlanması için İstanbul'dan Bilecik'e geldi. Kurslara devam ettiği sırada, güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. Kendisiyle yarınlarımızın hayallerini kuruyorduk. O hafta Emirhan annesi, anneannesi ve babaannesi ile Ayvalık'a tatile gitti. Tatil sonrası dönüş yolunda kendisiyle defalarca konuştum. Öğleden sonra aradığımda telefonu cevap vermiyordu. Gönderdiğim mesajlar ulaşmıyordu. Daha sonra kaza olduğunu öğrendim. Canım çok yandı. Öldüğü hiç aklıma gelmedi. Tanıdıklarımı hastaneye gönderip, kendisiyle ilgilenmesini istedim sonra da acı haberi alınca yıkıldım" diye konuştu.

Emirhan'ın ölümünü bir türlü kabul edemediğini söyleyen Nisan D., "Onun özlemi ve hayaliyle yaşıyorum. Sonunda Emirhan'ın idealini yerine getirmek için polis olmaya karar verdim. Üniversite eğitimimi sonlandırıp, polislik sınavlarına hazırlanıyorum. Emirhan'ım için polis olacağım, kararlıyım" dedi.

1 GECE ÖNCE 'HAKKINI HELAL ET' DEMİŞ

Emirhan'ın annesi Ayla Karamuk da Nisa'nın, Emirhan'ı hiç unutmadığını, kendisiyle her gün görüştüğünü, haftanın birçok günü de evine gelip, nişanlısının kaldığı odaya kendisini kilitleyerek fotoğraflarına bakıp, yatağında yattığını söyledi. Karamuk, "Kızımla o günden sonra hep görüştük. Nisa'ya yalvarmama rağmen okulunu bıraktı ve polis olarak Emirhan'ın hayallerini gerçekleştirme kararı aldı. Ben de maddi ve manevi destek olacağım, mezuniyetine gitmenin nasip olmasını istiyorum" diye konuştu.

Emirhan'ın ailesine de çok bağlı olduğunu anlatan Karamuk, "En büyük ideali, polis olarak şehit düşmekti. Bunu bana sürekli söylüyordu. O hafta Emirhan ile anneannesi ve babaannesi ile Ayvalık'a tatile gittik. Dönüşten 1 gece önce yanıma oturan Emirhan, 'Anne hakkını helal et. Bende çok emeğin var' dedi. Adeta ölümü içine doğdu. 'Sen ne diyorsun oğlum' dediğimde, `Anne düşünsene polis oğlun şehit olmuş. Mezarına Türk bayrağı asmışlar. Bundan daha gurur verici bir olay olur mu?' dedi. Hemen konuyu değiştirdim" dedi.

Tatil dönüşü Emirhan'ı Bilecik'e kendisinin götürmek istediğini ancak oğlunun otobüsle gitmek istediğini söyleyen Karamuk, "Kabul etmedi. 'Kesinlikle istemiyorum. Gerek yok, otobüsle giderim' dedi. Israrıma rağmen teklifimi kabul etmeyip, otobüse bindi. O otobüs yolda kaza yaptı ve sadece Emirhan'ım öldü. Acı haberi alınca yıkıldık. Üzüntüden 28 yaşındaki ağabeyi Batuhan kalp krizi geçirdi. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Allah, kimseye evlat acısı yaşatmasın" diye konuştu.

Ayla Karamuk, oğlunun en büyük arzusunun şehit olmak olduğunu söyleyerek, "Oğlumun çok hayal ettiği ve hep söylediği gibi mezarının başına bayrak dikilmesini rica ediyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN

2022-08-28 13:02:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.