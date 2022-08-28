Bursa'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 36 yaralı (4)

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

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ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole devrilen tur otobüsü kazasında, sürücü Kenan Yiğit (47) ile birlikte hayatını kaybeden 4 yolcunun kimlikleri belli oldu. Şule Dağdelen (48), Nazan Kaytan (52), Mustafa Kemal Girgin (52) ile Fatih Kalemiş´in (54) yaşamını yitirdiği belirlendi. Fatih Kalemiş´in, Kütahya´nın Tavşanlı ilçesine bağlı Yeni Mahalle'nin muhtarı olduğu öğrenildi. (DHA)Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-08-28 13:06:17



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