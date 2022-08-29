Bursa´da dolu ve fırtınada cami minaresi hasar gördü

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"



Aydın AKALINAbdulselam UĞUR/HARMANCIK (Bursa), (DHA)BURSA´nın Harmancık ilçesinde dolu ve fırtına etkili oldu. Bir cami minaresinin üst kısmı yıkılırken, bir istinat duvarında da çökme meydana geldi.

Bursa´nın dağ ilçesi Harmancık´ta öğleden sonra etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Nalbant Mahallesi´nde bir bahçenin istinat duvarı çökerken, bir caminin de minaresinin üst kısmı fırtınada yıkıldı. Ara sokaklarda su baskınları oluşurken, sürücüler zor anlar yaşadı. Dolu ve sağanak yağış ilçe sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Harmancık Aydın AKALIN-Abdulselam UĞUR

2022-08-29 19:19:54



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