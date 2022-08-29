Bursa´da dolu ve fırtınada cami minaresi hasar gördü (2)

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DERE TAŞTI, SEL SULARINDA MAHSUR KALAN KÖPEK KURTARILDI

Bursa´nın Harmancık ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu sonrası, Çayır Mahallesi´nden geçen dere taştı. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskını meydana geldi. Sel sularında mahsur kalan bir köpek ise BUSKİ ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Belediye ekiplerinin mahalledeki temizlik çalışmaları sürüyor. (DHA)Aydın AKALIN/HARMANCIK (Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Harmancık Aydın AKALIN

2022-08-29 20:20:27



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