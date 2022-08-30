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Hisarcıklıoğlu: TOGG, martta Bursa'da yola çıkmış olacak

DHA

Hisarcıklıoğlu: TOGG, martta Bursa'da yola çıkmış olacak


Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Allah nasip ederse mart ayından itibaren inşallah Bursa'nın yollarında da ülkemizin haklı gururu, ilk yerli ve bütün hakları bize ve Türkiye'ye ait olan otomobilini hep beraber göreceğiz. TOGG, inşallah mart ayında Bursa'da yola çıkmış olacak" dedi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda (BTSO) düzenlenen Bursa İş Dünyası ile İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıda BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTB Meclis Başkanı Mehmet Aydın, TOBB yönetim kurulu üyeleri, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen oda ve borsa başkanları ile iş insanları da yer aldı. Toplantıda konuşan Hisarcıklıoğlu, dünyanın önce Covid-19 salgınıyla karşılaştığını ardından da Ukrayna-Rusya savaşının başladığını belirterek, "Bundan da sadece biz değil, tüm dünyanın etkilenmemesi mümkün değil. Hepimiz etkileniyoruz, dünya etkileniyor ama ateşin yanında biz olduğumuz için en çok etkilenen ülkelerden biriyiz. Pandemiden en az etkilenen iş dünyası, Türk iş dünyası. Bunun sebebi de aramızdaki iletişimin çok hızlı olması. Sizler sayesinde oldu. Ben hepsini dinliyorum. Atlantik'ten Pasifik'e kadar gördüğüm manzara şu. Herkes bizden daha fazla şikayetçi. Biz şikayetçiyiz de onlar bizden daha fazla şikayetçi. Bu da oda ve borsaların aldığı görevi bihakkın yaptıklarının en somut göstergesi" diye konuştu.
Ekimde TOGG fabrikasının açılışını yapacaklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Allah nasip ederse de mart ayından itibaren inşallah Bursa'nın yollarında da ülkemizin haklı gururu, ilk yerli ve bütün hakları bize ve Türkiye'ye ait olan otomobilini hep beraber göreceğiz. TOGG, inşallah mart ayında Bursa'da yola çıkmış olacak" dedi.
'ABD´DE BÜYÜK İMKAN VAR'
Türkiye'nin ABD'ye yaptığı ihracatın çok az olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "ABD'ye yapmış olduğumuz ihracat denizde 1 damla su. 2,5 trilyon dolar ithalat yapıyor ABD. Biz burayı ihmal etmişiz, yokuz burada. TOBB olarak 2010 yılında bir proje geliştirdik ve 'Türkiye'nin ihracatta var olmadığı yerlerde Türk ticaret merkezlerinin açılması lazım' dedik. Projeyi biz hazırladık, sunduk. Bizi devre dışı bıraktılar. Sonuçta Türkiye'ye faydalı olsun, dedik ama olmadı çünkü fikir babası biziz, çalışan biziz, nasıl çalışacağını biliyoruz. En sonunda TOBB'a 'Hadi gel bakalım, sen de kur' dediler. Chicago'da ilk Türk Ticaret Merkezi'ni açtık. Bu Türk Ticaret Merkezi'nde ne hizmet veriyoruz? Tercümanlık yapıyoruz, müşteri buluyoruz, şirket kuruyoruz, avukatlık yapıyoruz, mali müşavirlik yapıyoruz. Her şeyi bırak montaj yapıyoruz. ABD´de büyük bir imkan var. Ticaret yapmak isteyene fırsat var" diye konuştu.
Toplantının ardından Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret Borsası Hizmet Binası ile Tahkim ve Ara Buluculuk Merkezi Açılışı ve Ödül Töreni´ne katıldı. Hisarcıklıoğlu, Bursa kent protokolüyle birlikte Bursa Ticaret Borsası Hizmet Binası ile Tahkim ve Ara Buluculuk Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. (DHA) DHA-Ekonomi Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2022-08-30 16:42:35

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