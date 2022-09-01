Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu (5)

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ÇATININ ÇÖKME ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bursa'da sağanak yağış nedeniyle Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısının çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çatının çökme anı ve terminalin dışında bulunan vatandaşların panikle terminalin içine kaçtığı anlar görülüyor. (DHA)Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Bursa / Mudanya Abdulselam UĞUR

2022-09-01 00:28:58



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