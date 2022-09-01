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Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu (5)

DHA

Bursa'yı fırtına, sağanak ve dolu vurdu (5)


ÇATININ ÇÖKME ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Bursa'da sağanak yağış nedeniyle Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çatısının çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çatının çökme anı ve terminalin dışında bulunan vatandaşların panikle terminalin içine kaçtığı anlar görülüyor. (DHA)Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Bursa / Mudanya Abdulselam UĞUR
2022-09-01 00:28:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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