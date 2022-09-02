Şapka ve maske takıp site bahçesindeki motosikleti çaldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),(DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir sitenin bahçesinden motosiklet çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Maske ve şapka takan şüpheli, polis tarafından aranıyor.
Olay, dün saat 06.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi 1´inci Kutlu Sokak´taki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Bahçeye giren maskeli ve şapkalı şüpheli, önce etrafı inceledi, ardından park halindeki 2 motosikletin yanına gitti. Birini kilitli olduğu için alamayan şüpheli, hemen yanındaki Hayrettin Bozkurt´a ait 16 APV 231 plakalı motosiklete yöneldi. Kilidi açık olan motosikleti sürükleyerek siteden çıkaran şüpheli, daha sonra gözden kayboldu.
O anlar sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, sabah motosikletini park ettiği yerde bulamayan sürücünün ihbarıyla polis ekipleri soruşturma başlattı. Görüntüleri izleyen ekipler, şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-09-02 12:26:01
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