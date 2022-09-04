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Sevgili gibi gelip evleri soydular, 35 bin araç taranarak yakalandılar

DHA

Sevgili gibi gelip evleri soydular, 35 bin araç taranarak yakalandılar


Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da sahte plaka takarak geldikleri evlerde kapı kilitlerini kırarak hırsızlık yapan 3´ü kadın 6 şüpheli, 85 adresten alınan güvenlik kameraları incelenmesi ve Plaka Takip Sistemi'nden (PTS) 35 bin araç taranması sonucu tespit edildi. Eş zamanlı operasyonla İstanbul'da yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Nilüfer ve Gemlik ilçelerinde 3 adreste evlerin kapı kilit göbeklerini kırarak yapılan hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, İstanbul'dan geldikleri belirlenen şüphelilerin İstanbul'da 7, Yalova'da da 1 evden aynı şekilde hırsızlık yaptıklarını tespit etti. Hırsızlıkların, 3 erkek 3 kadın tarafından gerçekleştirildiğini belirleyen polisler, şüphelilerin hırsızlık sırasında şık giyinip, çevreye sevgili ve yeni evli izlenimi vererek apartmanlara girdiğini tespit etti. Şüphelilerin geldikleri aracın plakasını ise internet üzerinde satışa konulan araçların plakalarının sahtesini yaptırarak taktıkları ortaya çıktı.
İSTANBUL'DA YAKALANDILAR
85 adresten alınan güvenlik kamerasında araçların renk ve modellerini belirleyen ekipler, Plaka Takip Sistemi'ni de kullanarak 35 bin aracı tarayarak şüphelilerin bulundukları İstanbul´daki adreslerine özel harekat timleri destekli operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda M.E., E.O., Y.B. ile kadın şüpheliler O.Ü., F.E. ve D.D. gözaltına alınarak Bursa'ya getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2022-09-04 10:24:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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