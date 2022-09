Bakımevinin 57 bin TL'lik mama borcunu ödedi, sokak hayvanlarına can oldu

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)-BURSA'nın Orhangazi ilçesinde sokak havyanları için kurulan bakımevinde kalan kedi ve köpekler, mama bulamayınca açlıkla karşı karşıya kaldı. Çözüm için kemik toplamanın yanı sıra veresiye mama da alan Emrullah İlmen ve arkadaşları, ödeme yapmayınca zor durumda kaldı. Sosyal medyadan yardım isteyen İlmen'in çağrısına Tamer İşler, ses vererek 57 bin TL bağışta bulundu.

Orhangazi Hayvanlarla Yaşam Derneği bünyesinde Emrullah İlmen ile arkadaşının kurduğu Sokak Hayvanları Bakımevi'nde, bakıma muhtaç yüzlerce köpek ve kedi bulunuyor. Burada kalan hayvanlar, yemek artıklarıyla ya da bağışçıların mamaları ile besleniyor. Zamanla mama bağışları azalınca, Emrullah İlmen ile bazı hayvanseverler çözüm için harekete geçti. Kasapları tek tek gezerek kemik toplayan hayvanseverler, zaman zaman veresiye mama alımı da yaptı. Bu mamaların ödemeleri yapılamayınca, Emrullah İlmen sosyal medyadan yardım istedi. 200'den fazla sokak hayvanının açlıkla karşı karşıya kaldığını belirten İlmen'in çağrısına, iş insanı Tamer İşler cevap verdi. İşler, bakımevine 57 bin TL bağışta bulundu.

'CAN DOSTLARIMIZ AÇLIKTA ZAYIFLAMAYA BAŞLAMIŞTI'

Söz konusu bağış ile mama borcunun ödediğini belirten Emrullah İlmen, "Duyarlı iş insanımız Tamer İşler'e ne kadar teşekkür etsek az. Gönüllüler ne kadar çabalasak da hayvan sayımız arttıkça ve mama yardımları azalınca çaresiz bir duruma düştük. Cebimizden harcadıklarımız yetmedi. Veresiye mama almak durumunda kaldık. Borcumuz 57 bin liraya kadar çıktı. Bu borcu kapatmadan da mama almakta çok zorlandık. Can dostlarımız açlıktan zayıflamaya başlamıştı. Bulduğumuz mamalarda önceliği yavru hayvanlara tanımak durumundaydık. Tamer Bey de bu sese kulak verdi ve yardımımıza koştu"

'HİÇBİR HAYVAN AÇLIKTAN ÖLMEMELİ'

Tamer İşler ise Emrullah İlmen ile arkadaşlarının toplumsal bir yaraya merhem olmaya çalıştıklarını anlatarak, "Emrullah kardeşim gözlerimi yaşarttı ve böyle insanların hala olduğunu bize gösterdi. Diğer taraftan biriken mama borcu yüzünden zor günler geçirdiklerini okuyunca çok üzüldüm. Onlar da Allah'ın dilsiz kulları, yardım etmek hepimizin görevi. Hiçbir hayvan açlıktan ölmemeli. Kaldı ki; bu yaşamı hayvanlara bizler reva gördük. Ya sokağa terk ettik ya da arabayla çarpıp, kaçtık. Onlar, sokak hayvanı değil; sokağa terk edilmiş can dostlarımız. Emrullah kardeşimi yalnız bırakmadım. Bırakmayacağım da" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

