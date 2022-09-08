Servis ve kamyon şoförlerinin sopalı 'yol verme' kavgası kamerada



Abdulselam UĞUR/ BURSA, (DHA)BURSA'da, kamyon sürücüsü ve servis şoförleri arasında çıkan, tekmeli ve sopalı 'yol verme' kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Gemlik ilçesi Serbest Bölge'de meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta 'yol verme' nedeniyle tartışan servis ve kamyon şoförleri, araçlarından inerek kavga etti. Tekme, yumruk ve sopayla birbirlerine saldıran şoförlerin kavgasına, diğer servis şoförleri de dahil oldu. Bu anlar ise çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Kavga, diğer sürücülerin araya girmesiyle son buldu.

Öte yandan görüntülerde; araçlarından inen şoförlerin tekme, yumruk ve sopayla birbirlerine saldırdığı, kavgayı ayırmak için araçlarından inen bazı servis şoförlerinin de kavgaya karıştığı görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Abdulselam UĞUR

2022-09-08 11:07:09



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