Güneş enerjisi panelindeki patlamada yaralanan çocuk ambulans helikopterle sevk edildi

Mine AK/BURSA, (DHA)ISPARTA´da 12 gün önce güneş enerjisi panelindeki patlama nedeniyle vücudunun yüzde 60´ında yanıklar oluşan M.A.A. (8), Sağlık Bakanlığı´na ait ambulans helikopterle Bursa'ya sevk edildi.
Isparta´da yaşayan M.A.A., 12 gün önce evlerindeki güneş enerjisi panelindeki patlamada yaralandı. Gün ısı patlaması nedeniyle, kaynar suya bağlı olarak vücudunun yüzde 60´ında yanıklar oluşan erkek çocuk, Isparta Şehir Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Doktorlar M.A.A.´nın, çocuk cerrahisi olan Bursa Şehir Hastanesi´nde tedavisine devam edilmesine karar verdi.
Ambulansla Yenişehir Havalimanı´na getirilen M.A.A., buradan Sağlık Bakanlığı´na ait ambulans helikopter ile Bursa Şehir Hastanesi´ne sevk edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mine AK
2022-09-08 14:23:02
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