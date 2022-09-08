Güneş enerjisi panelindeki patlamada yaralanan çocuk ambulans helikopterle sevk edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güneş enerjisi panelindeki patlamada yaralanan çocuk ambulans helikopterle sevk edildi

DHA

Güneş enerjisi panelindeki patlamada yaralanan çocuk ambulans helikopterle sevk edildi


Mine AK/BURSA, (DHA)ISPARTA´da 12 gün önce güneş enerjisi panelindeki patlama nedeniyle vücudunun yüzde 60´ında yanıklar oluşan M.A.A. (8), Sağlık Bakanlığı´na ait ambulans helikopterle Bursa'ya sevk edildi.
Isparta´da yaşayan M.A.A., 12 gün önce evlerindeki güneş enerjisi panelindeki patlamada yaralandı. Gün ısı patlaması nedeniyle, kaynar suya bağlı olarak vücudunun yüzde 60´ında yanıklar oluşan erkek çocuk, Isparta Şehir Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Doktorlar M.A.A.´nın, çocuk cerrahisi olan Bursa Şehir Hastanesi´nde tedavisine devam edilmesine karar verdi.
Ambulansla Yenişehir Havalimanı´na getirilen M.A.A., buradan Sağlık Bakanlığı´na ait ambulans helikopter ile Bursa Şehir Hastanesi´ne sevk edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mine AK
2022-09-08 14:23:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrum kattaki depoya baskında sağlıksız 1,5 ton beyaz et imha edildi
YEREL HABERLER Bodrum kattaki depoya baskında sağlıksız 1,5 ton ...
BTSO Başkanı Burkay, yeni döneme ilişkin projelerini açıkladı
YEREL HABERLER BTSO Başkanı Burkay, yeni döneme ilişkin projelerini ...
Bursa'da çalıntı otomobille polisten kaçarken kaza yapan 3 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da çalıntı otomobille polisten kaçarken kaza ...
Bursa'da "Süleyman Çelebi ve Mevlit Geleneği Sempozyumu" düzenlenecek
YEREL HABERLER Bursa'da "Süleyman Çelebi ve Mevlit Geleneği ...
Bursa'da sağlıksız koşullarda depolanan 1,5 ton beyaz et imha edildi
YEREL HABERLER Bursa'da sağlıksız koşullarda depolanan 1,5 ton beyaz ...
Bursa´da konser alanında tekmeli- yumruklu 'taciz' kavgası
YEREL HABERLER Bursa´da konser alanında tekmeli- yumruklu 'taciz' ...
Servis ve kamyon şoförlerinin sopalı 'yol verme' kavgası kamerada
YEREL HABERLER Servis ve kamyon şoförlerinin sopalı 'yol verme' ...
'Yaren' leylek ve 3 yavrusu, göç yolculuğuna başladı
YEREL HABERLER 'Yaren' leylek ve 3 yavrusu, göç yolculuğuna başladı
Bursa'da otomobil bakım servisinde korkutan yangın
YEREL HABERLER Bursa'da otomobil bakım servisinde korkutan yangın
Bursa'da lüks araç firmasının bakım servisinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Bursa'da lüks araç firmasının bakım servisinde çıkan ...
Bursa'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Bursa'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını ...
Virajlı yolda bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Virajlı yolda bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü ...
Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi ...
Bursa'da Türk ve Suriyeli kadınların işbirliğiyle "yöresel lezzetler konağı" açıldı
YEREL HABERLER Bursa'da Türk ve Suriyeli kadınların işbirliğiyle ...
Marmarabirlik rekolte beyan alımlarına başlıyor
YEREL HABERLER Marmarabirlik rekolte beyan alımlarına başlıyor
Orhangazi'de üretilen 27 metrelik yat, kara yoluyla Tuzla'ya taşındı
YEREL HABERLER Orhangazi'de üretilen 27 metrelik yat, kara yoluyla ...
Eski kız arkadaşının yeni sevgilisini vurdu; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Eski kız arkadaşının yeni sevgilisini vurdu; o anlar ...
Bursa'da motosikletle takip ettiği iki kişiden birini yaralayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da motosikletle takip ettiği iki kişiden birini ...
Bursa'da kumar ve yasa dışı bahis uygulamasında bir şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bursa'da kumar ve yasa dışı bahis uygulamasında bir ...
MHP'li Büyükataman: Kılıçdaroğlu, teröristlerin dertleriyle dertlenmektedir
YEREL HABERLER MHP'li Büyükataman: Kılıçdaroğlu, teröristlerin ...
MHP'den Bahçeli'nin 11 Eylül'deki Bursa mitingine davet
YEREL HABERLER MHP'den Bahçeli'nin 11 Eylül'deki Bursa mitingine ...
Savcı, 'kozalak cinayeti' sanıklarına 'şüpheden sanık yararlanır' diyerek indirim istedi
YEREL HABERLER Savcı, 'kozalak cinayeti' sanıklarına 'şüpheden sanık ...
Bursa'da, ters dönen otomobilde 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da, ters dönen otomobilde 3 kişi yaralandı
23. Türk Dünyası Opera Günleri'nin ilk durağı Bursa
YEREL HABERLER 23. Türk Dünyası Opera Günleri'nin ilk durağı Bursa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.