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Bursalı müzisyen çocuklar vize krizini aşıp gittikleri Roma´dan 8 ödülle döndü

DHA

Bursalı müzisyen çocuklar vize krizini aşıp gittikleri Roma´dan 8 ödülle döndü


Esra TÜRKERNevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)BURSA'da müzik eğitimi alan 29 öğrenci, davet aldıkları Roma'daki 'Creatività senza Frontiere 2022'ye, yaşadıkları pasaport ve vize krizine rağmen giderek, 8 ödülle dönmeyi başardı. 20 ülkeden 80 kişinin katıldığı yarışmadan 2 birincilik ve 6 ikincilikle dönen Bursalı öğrencilerden Demir Kanburoğlu (12), gala gecesinde de konser veren tek piyanist oldu.
Bursa'da yaşayan Rus uyruklu piyano öğretmeni Elena Çekiç´in (36) eğitim verdiği öğrenciler, İtalya´nın başkenti Roma'da 2227 Ağustos tarihlerinde düzenlenen 'Sınır Tanımayan Yaratıcılık 2022-Creatività senza Frontiere 2022´ uluslararası festival yarışmasından davet aldı. Dünyanın her yerinden ve her yaştan 350'den fazla katılımcıyı ağırlayan yarışma, dans, enstrümantal, vokal, görsel sanatlar ve moda kategorilerinde düzenlendi. Pasaport ve vize krizine rağmen Roma´ya gitmeyi başaran Bursalı 29 öğrenci ise piyano, keman, düet ve koro dallarında Türkiye´yi temsil etti. Vize alabilmek için İtalya-İstanbulAnkara arasında yoğun bir trafik yaşadıklarını söyleyen Elena Çekiç, yaşadıkları zorlukları şu sözlerle anlattı:
"Biz uzun zamandır kendi öğrencilerimizi uluslararası yarışmaya gönderiyoruz. Mayıs başında pasaport başvurularını yaptık. Genelde 7 ile 10 gün arasında hazırlanıyor ama biz pasaportları 2 ay bekledik. Biraz panik yaşadık, çünkü uçak biletlerini almıştık. Otel ücretlerini ödedik. Sonrasında vize başvurusu yaptık. Genellikle bir hafta içerisinde hazırlanıyor. Vize çıkması uzun sürdü. Türkiye de bu problemi yaşamış bazı ülkeler gibi. Avrupa çok yabancı almak istemiyor. Birçok insan Avrupa'ya gidip orada kalıyor, geri dönmüyor. Ama bizim durumumuz çok farklı. Çünkü bizim çocuklar İtalya'ya festival için velisiz gidiyordu. Bütün masrafları ödedik ama vize 2 ay oldu daha çıkmadı. Uçuşa bir hafta kala gerçekten herkes panik oldu. Ödediğimiz paralar da geri verilmeyecekti. Bursa, İstanbul, Ankara´daki yetkilileri aradık, tek cevap aldık; `Kimse yardım edemez. Sadece İtalya Konsolosluğu size yardım edebilir´ diye. Bizim organizatör İtalya'dan 3 kez mektup yazmış, Türkiye'deki İtalya Konsolosluğu'nu aramış durumu anlatmış. `Rica ediyoruz bu grubun vizesini çıkarın´ diye. Perşembe akşamı son defa konuştuk konsoloslukla, çünkü pazartesi bizim uçuşumuz vardı ve `Sizin İstanbul'a gelmeniz lazım´ dedi."
`UÇUŞA 3 GÜN KALA VİZE ALDIK´
Uçuşa 3 gün kala vizelerini aldıklarını söyleyen Çekiç, "Türkiye bütün öğrenci ekibi ile İtalya'ya giren tek ülke. Ermenistan ekibinin tamamını reddetmişler, vize vermemişler. Özbekistan'ın da yarısına vize vermişler, yarısına vermemişler. Bu kadar zorluk yaşadık. Ama sonunda ödül aldığımız için çok mutlu olduk, yaşadığımız zorlukları unuttuk" diye konuştu.
Öğrencilerinin Roma´dan 2 birincilik ve 6 ikincilikle döndüğünü aktaran Elena Çekiç, "Herkes biliyor ki Elena Çekiç Müzik Akademisi piyano okulu gibi. Ama bu sefer biz hem piyanist hem duo, keman ve koro götürdük. Ve çok güzel başarılarla döndük. Creatività senza Frontiere Roma´da ilk kez çıktık. Bizim piyanistimiz birinci oldu. Performans sonrası bütün jüri bana geldi ve dediler, `Elena bu kadar muhteşem bir çocuk yetiştirdiğin için teşekkür ederiz´. Demir bütün kategorilerde 1´inci oldu. Hem de gala konserindeki tek piyanistti. 2 birincilik, 5 ikincilik var. Koro 2´nci oldu. Çok rakip vardı. Bizim koromuz yaklaşık 9 aydır şarkı söylüyor. 20 ülkeden 80 katılımcı vardı. Beyaz Rusya, Moldova, Gürcistan. O kadar yetenekli çocuk vardı ki ben çok keyif aldım. Böyle rakipler arasında 2´nci olmak mükemmeldi. Bu kadarını beklemiyordum" ifadelerini kullandı.
Yarışmada Bursa´yı ve Türkiye´yi de hazırladıkları klip ile tanıttıklarını belirten Çekiç, "Türkiye´den sadece biz vardık. Gala için özel bir gösteri hazırladık. Türk kültürünü tanıtan kostümler giydik. Ve Tarkan´ın parçasıyla dans ettik. Jüri kalktı yerinden bizimle şarkı söylemeye, dans etmeye başladı. Bu çok güzeldi. Bizim koromuz 23 Nisan için çok güzel bir klip yaptı. İtalyanlar bu klipi görmüş ve bizi davet ettiler. Çocukları görmek istediler" dedi.
GALADA KONSER VEREN TEK PİYANİST OLDU
20 ülkeden 80 kişinin katıldığı yarışmadan 1´incilikle dönen ve gala gecesinde de konser veren tek piyanist olan Demir Kanburoğlu, 4 senedir piyano çaldığını aktararak, şöyle konuştu:
"Jüri beni beğenmiş, ben de mutlu oldum. Birinci oldum. Ve galada tek piyano çalan ben oldum. Çok mutluyum. Daha önce de online olarak uluslararası yarışmalara katılmıştım. Onlarda da derece almıştım. Fakat ilk kez, pandemiden sonra gerçek olarak İtalya´da piyano çaldım. Her gün çalışman gerekiyor. Bu disiplinli bir iş. Çalacağım, 1´inci olacağım. Uluslararası yarışmalara katılarak, ülkemizi temsil edeceğim." 
`JÜRİ DE BİZİMLE BERABER DANS ETMEYE BAŞLADI´
18 öğrencinin yer aldığı ve Rusça´da `eğlence´ anlamına gelen Zabava Korosu´nun 9 öğrenci ile katıldığı uluslararası ilk yarışmadan 2´ncilik ödülüyle dönmesinin gururunu yaşadıklarını dile getiren müzik öğretmeni Gülseren Fikir ise disiplinin başarıyı getirdiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:
"Türkçe söyledik, İtalyanca söyledik, İngilizce söyledik. Güzel bir repertuvarımız oldu. Çocuklar çok uzun zamandır beraber değiller, ama hepsi müzisyen. Enstrüman çalıyorlar. Müzik disiplinini çok iyi bilen çocuklar. Onları sıkı bir elemeden geçirdik. Seçmelerden sonra koroyu oluşturduk. Ocak ayında piyano festivali vardı. Ve ilk sahneye orada çıktılar. Ve çok önemli sanatçılarla, Mariinski Tiyatrosu´nun önemli sanatçılarıyla sahneye çıktılar. İtalya´da yine ünlü şarkıcı ve besteci Michael Pomo ile beraber şarkı söylediler. Biz 7 aydır beraberiz. 7 aydır bir repertuvarımız var, 7 aydır düzenli çalıştık. Yarışma dendiğinde zaten hazırdık. Gala gecesi çok güzel geçti. Bizi en çok şaşırtan, biz sahneye çıktığımızda ve Tarkan başladığında jüri de oynamaya başladı. Bir anda etraftaki insanlar toplanmaya başladılar. Tarkan´ı çok iyi biliyorlar, Türk kültürünü de çok iyi tanıyorlar. Gerçekten onlara çekici geliyor." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Nevruz İLİMDAROĞLU
2022-09-10 09:53:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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