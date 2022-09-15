Otomobilin çarptığı bisikletli Uras, 27 günlük yaşam savaşını kaybetti

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da, otomobilin çarptığı bisikletli Uras Yılmaz (12), tedavi gördüğü hastanede 27 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 19 Ağustos´ta İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Barış Arukan (28) yönetimindeki 16 AGE 306 plakalı otomobil, Doğancılar Caddesi'nden bisikletiyle yokuş aşağı inen Uras Yılmaz'a çarptı. Başka bir otomobilin araç kamerasına yansıyan kazada, tarlaya savrulan Yılmaz ağır yaralandı. Uras Yılmaz, kaza yerine sevk edilen ambulansla, annesinin temizlik görevlisi olarak çalıştığı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mesai bitiminde kazayı haber alıp acil servise koşan Nurcan Yılmaz, oğlunu yaralı halde ambulanstan indirilirken görünce fenalık geçirdi. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Yılmaz, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavisi süren Uras Yılmaz, 27gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini bugün kaybetti.

Kazanın ardından ifadesine başvurulup salıverilen sürücü Barış Arukan, Uras Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından yeniden gözaltına alındı. Arukan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-09-15 17:50:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.