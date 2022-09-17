Metrodaki 'yan bakma' kavgasında göğsünden bıçaklandı (2)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa´da, metroda kendisine yan baktığı iddiasıyla kavga ettiği Deniz Temurtürkan'ı (30) göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayan Emre E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)Muammer İRTEM/ BURSA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2022-09-17 12:44:47



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