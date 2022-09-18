Orhaneli'de orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, 12 helikopter, 5 uçak, 11 arazöz, 3 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 1 greyder ve 150 personel ile yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)Osman SAK/ ORHANELİ (Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhaneli Osman SAK

2022-09-18 01:42:31



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