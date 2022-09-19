Hafif ticari araç ağaçlara çarptı, sürücü ağır yaralandı

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari araç önce refüje, ardından da ağaçlara çarptı. Kazada, sürücü Sercan Yaşar, ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi İzmir Yolu Caddesi´nde meydana geldi. Kent merkezinden İzmir yönüne giden Sercan Yaşar yönetimindeki 16 R 6573 plakalı hafif ticari araç aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Kaldırıma çarparak 108. Sokak´a geçen araç, burada önce refüje ardından da kavşakta bulunan 2 ağaca çarpıp devirdi. Kazada sürücüsü Sercan Yaşar yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Sercan Yaşar, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yaşar´ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polisin yaptığı incelemede araçta içki şişesi dikkat çekti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-09-19 09:33:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.