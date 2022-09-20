Salıncakta sallanan Eymen'in parmağı koptu

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde parkta salıncakta sallanan Eymen K.'nın (11), zincire sıkışan sol el serçe parmağı koptu. Acı içinde ağlayan Eymen K., buz kalıbına konulan parmağıyla birlikte hastaneye kaldırıldı.

Olay Hamidiye Mahallesi'nde Kurtuluş Sokak'ta bulunan çocuk parkında meydana geldi. Parka oynamaya giden Eymen K. salıncakta sallanırken, parmağında hissettiği acıyla ağlamaya başladı. Yanına koşan yakınları Eymen'in sol el serçe parmağının koptuğunu fark etti. Çocuk acı içinde kıvranırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibi Eymen'in eline pansuman yaparken, kopan parmak ise buz kalıbına konularak, ambulansla hastaneye götürüldü. Eymen'in kopan parmağının Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde yapılacak ameliyatla dikileceği öğrenildi. Bu arada polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)FOTOGRAFLI DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-

2022-09-20 22:31:14



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