Galatasaray Nef - Yukatel Merkezefendi: 78-76

Mehmet İNAN / BURSA, (DHA)SALON: Barış

HAKEMLER:Orkun Yurttaş, Mesut Öztürk, Metehan Alaçam

GALATASARAY NEF: Sinan Sağlam, Dee Bost 9, Raymar Morgan 3, Sedat Ali Karagülle, Sadık Emir Kabaca 5, Mahir Ağva 4, Yunus Emre Sonsırma 14, Brian Angola Rodas 25, Angelo Dominik Caloıaro 4, Jehyve Jamal Floyd 4, Muhaymin Mustafa 6, Göksenin Köksal 6

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKETBOL: Max Heidegger 22, Arca Tülüoğlu 1, Andrew Harrison 18, Chad Brown 10, Nıkolaos Rogkavopoulos 6, Altan Erol 2, Tomasz Gielo 15, Bilgehan Diril, Bertan Baştan, Ayberk Olmaz 1, Eyüp Can Öncü 1, Burak Eşlik

1'İNCİ PERİYOT: 16-19

2'NCİ PERİYOT: 37-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-55Frutti Extra Cup'ın ikinci karşılaşmasında Galatasaray NEF, kıyasıya geçen mücadelede Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol'u 78-76 yendi.

Karşılaşmaya Galatasaray NEF başlarken maçı ilk sayısını Brian Angola Rodas kaydetti. Maçın ilk 3 dakikası 5-3 Yukatel Merkezefendi`nin üstünlüğüyle geçilirken ilk çeyreği Denizli ekibi önde kapattı 16-19. İkinci çeyrekte her iki takım da istekli ve mücadeleci bir oyun ortaya koydu. Kıyasıya çekişmeye sahne olan 2'nci çeyrek sonunda Tomasz Gielo`nun 4.6 saniye kala basketinin ardından Brian Angola Rodas`ın 3 salise kala kullandığı faul atışlarında bulduğu sayılar ile Galatasaray NEF devreye 37-36 önde girdi.

İki takımın mücadelesi 3'üncü çeyrekte de devam etti. Periyotun ilk 5 dakikalık bölümünde Galatasaray NEF 46-43 öne geçti. Çeyreğin ikinci yarısında büyük çekişme yaşanırken Yukatel Merkezefendi periyotun bitmesine 4 dakika kala Andrew Harrison`ın üçlüğüyle 51-49 öne geçti. Andrew Harrison`ın üst üste sayılarının ardından Galatasaray NEF Başantrentörü Andreas Pistiolis mola aldı. Molanın ardından her iki takımın skor anlamında ortak mücadelesi ile son periyoda 55-55 eşitlikle girildi. Son çeyreğin ilk 5 dakikası, her iki takım karşılıklı sayılarıyla geçti. Maçın son bölümünde Galatasaray`da Yunus Emre Sonsırma ve Raymar Morgan ile etkili olurken Yukatel Merkezefendi ise Andrew Harrison`la Tomasz Gielo skor buldu. Son dakikaya 74-69 önde giren Galatasaray NEF, maçı son saniyede Brian Angola Rodas`ın basketi ile 78-76 kazandı. DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-09-21 18:52:31



