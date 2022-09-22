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Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)ULUDAĞ´a mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışı, sadece 5 dakika sürdü.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ´a mevsimin ilk karı yağdı. Saat 12.00 sıralarında başlayan kar yağışı, sadece 5 dakika sürdü. Hava sıcaklığının en yüksek 1, en düşük ise sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldüğü Uludağ´da kar yağışının bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uludağ´da hava sıcaklığı hafta sonu mevsim normallerine dönecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER

2022-09-22 13:07:34



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