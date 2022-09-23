Aliağa Petkimspor - Galatasaray Nef: 69-64

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Muammer İRTEM / BURSA,(DHA)Bursa´da düzenlenen Frutti Extra Cup´ın yarı final maçında Galatasaray Nef, Aliğa Petkimspor´u 69-64 skorla mağlup etti.

Frutti Extra Cup´ın yarı final karşılaşmasında Galatasaray Nef ile Aliğa Petkimspor, Barış Spor Salonu´nda karşı karşıya geldi. Maça etkili başlayan Galatasaray Nef, ilk çeyreği 23-17´lik skorla önde kapattı. İkinci çeyrekte özellikle Dylan Ennis´in dış atışlardan bulduğu sayılarla etkili oyununu sürdüren sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 39-33 üstünlükle gitti. Üçüncü çeyrekte Aliğa Petkimspor maçtaki etkinliğini arttırsa da farkı kapatmadı ve son çeyrek Galatasaray Nef'in 53-49´luk üstünlüğüyle başladı. Son çeyrekte Angola Rodas´ın etkili oyunuyla Galatasaray Nef, sahadan 69-64´lük galibiyetle ayrıldı ve adını finale yazdırdı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2022-09-23 19:02:52



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