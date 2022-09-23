Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 106 tutuklama (2)

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4 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında savcılık sorgusu sona eren 8 şüpheli daha mahkemeye çıkarıldı. 8 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu kararla birlikte soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 106'ya yükseldi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2022-09-23 21:01:10



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