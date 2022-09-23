Büyükçekmece Basketbol - Frutti Extra Bursaspor: 73-83

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Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)Bursa´da düzenlenen Frutti Extra Cup'ın yarı finalinde Frutti Extra Bursaspor, Büyükçekmece Basketbol'u 83-73 yendi.Büyükçekmece Basketbol ile Frutti Extra Bursaspor, Frutti Extra Cup turnuvasının yarı finalinde Barış Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk çeyreğinde etkili olan Frutti Extra Bursaspor, ilk çeyreği 29-23 önde bitirdi. İkinci çeyrekte baskılı oyunu devam ettiren yeşil beyazlı ekip, ilk yarıyı 54-43 önde kapattı.Üçüncü periyotta rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Bursa ekibi, son çeyreğe 63-56´lık skorla üstün gitti. Son çeyrekte iyi oyununu sürdüren yeşil-beyazlılar, sahadan 83-73 galip ayrıldı.

Turnuvanın finalinde Frutti Extra Bursaspor ile Galatasaray Nef, yarın saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2022-09-23 21:18:09



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