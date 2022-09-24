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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-STAT: İnegöl ilçe

HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, Uğur Önay, Melih Kurtuluş

İNEGÖLSPOR: Sercan Çobanoğlu- Furkan Özyapı, Medeni Bingöl, Yılmaz Özeren (Dk. 62 Bahadır Taşdelen), Orhan Aktaş, Hamza Özdemir (Dk. 61 Serhat Emirler), Ersel Aslıyüksek, Ethem Ercan Pülgir, Umut Sönmez (Dk. 46 Niyazi Batuhan Salman), Kadir Salih (Dk. 87 Emir Özsoy), Ömer Faruk Ermeç (Dk. 90 Taylan Özgün)

ISPARTA 32 SPOR: Furkan Bekleviç Ömer Kandemir, Soner Birinci (Dk. 87 Ömer Çiçek), Abdullah Topkara (Dk. 87 Cem Özdemir), Fatih Cerlek (Dk. 75 Serhat Yılmaz), Muhammet Aran, Hüseyin Afkan, Burhan Eşer (Dk. 75 Oğuzhan Öztürk), İsmet Kavuştu, Osman Torun, Bahattin Berke Demircan

GOLLER: Dk. 69 Ömer Faruk Ermeç, Dk. 74 Bahadır Taşdelen (İnegölspor)

SARI KARTLAR: Ömer Faruk Ermeç (İnegölspor) Hüseyin Afkan, Burhan Eşer, Muhammet Aran(Isparta) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor sahasında ağırladığı Isparta 32 Spor'u 2-0 mağlup etti. 6'ncı dakikada gelişen İnegölspor atağında çalımlarla ceza sahasına giren Furkan'ın ortasına gelişine vuran Umut, topu az farkla auta attı.

60'ıncı dakikadan sonra taraftarlar maçta gol olmayınca 'Şaban Yıldırım istifa' diyerek tezahürat yapmaya başladılar. Tezahüratı duyan Yıldırım ve teknik heyetin, taraftara yönelik hareketleri sonrasında ortalık bir anda karıştı. Taraftarın gerginliği polis ekiplerince yatıştırıldı.

69'uncu dakikada gelişen İnegölspor atağında topla buluşan Ömer'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

74'üncü dakikada gelişen ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Orhan'ın cezasına ortasında topla buluşan Bahadır'ın şutu ağlarla buluştu: 2-0. Oyuncular, gol sevincini teknik direktör Yıldırım ile birlikte kutladı.

Maçta başka gol olmadı ve İnegölspor sahasında Isparta 32 Spor'u 2-0 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-09-24 20:35:06



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