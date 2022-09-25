6'ncı kattaki havalandırma penceresinden düşen Gökhan, öldü

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA´nın İnegöl ilçesinde 7 katlı binanın 6´ncı katındaki havalandırma penceresinden düşen Gökhan Karabacak (29), hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Baykoca Mahallesi´nde meydana geldi. Binanın 4´üncü katındaki dairede yaşayan Gökhan Karabacak, bilinmeyen bir nedenle 6´ncı kata çıktı. Acil çıkışların yapıldığı merdivenin havalandırma penceresinden sarkan Karabacak, dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Gökhan Karabacak, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Karabacak´ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu´na gönderilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-09-25 17:07:54



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