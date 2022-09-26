Evinde sera sistemiyle uyuşturucu üretirken yakalandı



Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da evinde uyuşturucu üretip satışını yapan C.M. (32), polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan aramada evin içine kurduğu sera sisteminde yetiştirilen boyu yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda 4 kök kenevir ve öğütülmüş 722 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Demirci Mahallesi'nde bir kişinin evin içerisinde kenevir yetiştirdiği ve sonrasında öğüterek sattığını tespit ederek harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, savcılıktan alınan arama kararının ardından geçen cumartesi günü eve baskın yaptı. Yapılan operasyonda daha önceden uyuşturucu ticaretinden kaydı olan C.M., ekipler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. İkamette yapılan aramalarda, evin içine kurduğu sera sistemiyle boyları 1,5 metre olan 4 kök kenevir, öğütülmüş ve satışa hazır halde 722 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde öğütmekte kullanılan aparat ele geçirildi.

Emniyete götürülen C.M. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-09-26 16:07:31



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