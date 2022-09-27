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TOFAŞ'ta yeni sezon öncesi medya günü düzenlendi

DHA

TOFAŞ'ta yeni sezon öncesi medya günü düzenlendi


Başantrenör Dimitrios Priftis: Birlik halinde olan bir takım yaratmak istiyorumKaptan Berk Uğurlu: Şampiyonlar Ligi´nde Final-Four´a kalmak istiyoruzMuammer İRTEM / BURSA, (DHA) Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ´ın başantrenörü Dimitrios Priftis ve takım kaptanı Berk Uğurlu, medya günü buluşmaları kapsamında açıklamalarda bulundu. Dimitrios Priftis, Türk basketboluna yeni oyuncular kazandırmak istediğini belirtirken, Berk Uğurlu ise bu sene Şampiyonlar Ligi´nde Final-Four´a kalmak istediklerini söyledi.
TOFAŞ Basketbol A Takımı´nın 2022-2023 sezonu medya günü organizasyonu, Mustafa V. Koç Spor Tesisleri´nde gerçekleştirildi. Teknik ekip ve oyuncuların yeni sezon için fotoğrafları çekildi. Çekimlerin ardından TOFAŞ Başantrenörü Dimitrios Priftis ve takım kaptanı Berk Uğurlu açıklamalarda bulundu. Takımın sezon öncesi çalışmalarını değerlendiren başantrenör Dimitrios Priftis, "Benim için böyle bir yerde çalışmak iyi bir fırsat ve çok heyecan verici. Sezon içindeki beklentim sağlıklı ve az sakatlıklı bir süreç geçirmek. Gün gün çalışarak çok iyi bir takım haline geldik. Takımı çalışmalarla geliştiriyoruz. Sonucunda da iyi bir sonuç almak istiyoruz. TOFAŞ'ın zaten bir ünü var. Oyuncu yetiştirerek kazandığı bir ün. Türk basketbolunda bu proje içinde yer alarak yeni oyuncular kazandırmak istiyoruz. Birlik halinde olan bir takım yaratmak istiyorum. İyi oynayan ve iyi sonuç alan bir takımı kurmak istiyoruz. Ligi daha tam anlamıyla tanımıyorum o yüzden daha fazla bir şey söyleyemem" dedi.
BERK UĞURLU: ŞAMPİYONLAR LİGİ´NDE FINAL-FOUR´A KALMAK İSTİYORUZ
Şampiyonlar Ligi´nde üst sıraları hedeflediklerini belirten takım kaptanı Berk Uğurlu ise "Açıkçası en büyük hedeflerimizden biri Şampiyonlar Ligi'nde tekrardan üst sıralarda oynamak. Geçen sene kötü bir şekilde kaybettik. Bu sene Final-Four´a kalmak istiyoruz. Zorlu iki ön eleme maçı oynadık. Ancak kazanmasını bildik. Önemli olan bu. Yeni bir takımız, kimyamız yeni yeni oturuyor. Lig başlıyor, sezona galibiyetle başlamak çok önemli. Bu sezon zor olacak. Türkiye Ligi çok iyi bir lig ve diğer takımlar da çok iyi kadrolara sahip. Çetin geçecek bir lige iyi hazırlanmamız gerekiyor. Hocamız savunmanın sert olması gerektiğini düşünen ve takımın baskılı oynamasını isteyen biri. İlk dakikadan itibaren baskıyı karşı takıma hissettirmeye çalışıyoruz. Diğer maçlarlarda da maça sert başlamaya çalıştık. Takımın karakteri savunmada sert olup, daha sonra ofansif tarafı düşünmek. Taraflarımız önemli bir güç. Bursa halkı da basketbola önem veriyor. Taraftarımız olunca özgüvenimiz artıyor. Onları mutlaka bizi desteklemeleri için salona bekliyoruz" dedi.
"MİLLİ TAKIM FİNAL OYNAYABİLİRDİ"
A Milli Basketbol Takımı´nın Avrupa Şampiyonası´ndan elenmesi hakkında da konuşan Uğurlu, "Bu seneki turnuvaya biraz yazık oldu. Çünkü Fransa maçını kazanabilsek bence önümüz açıktı ve finali oynayabileceğimiz bir turnuvaydı. Basketbolda böyle talihsizlikler yaşanıyor. Maçın sonunda belki daha akıllı oynasak maçı kazanıp sonra çeyrek final, yarı final belki final oynayacağımız bir turnuvada elendik. Dediğim gibi basketbolda hatalardan ders almak lazım. Bu hatalara tekrar izin vermemeliyiz. Kadromuzla çok yetenekli oyuncular var. Hala genç bir takım. Ben başarılı olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Oyunculardan görüntüler
Fotoğraf çekiminden görüntüler
Berk Uğurlu ile röp.
Dimitrios Priftis ile röp.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2022-09-27 16:11:11

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