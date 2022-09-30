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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde viyadükten dereye uçan domates yüklü TIR´ın şoförü Mehmet Kol (44) yaşamını yitirdi, yanındaki oğlu İsa Kol (22) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında BursaAnkara kara yolu Mezit-7 mevkisinde meydana geldi. Bilecik'in Bozüyük ilçesinden İnegöl yönüne giden Mehmet Kol yönetimindeki 02 EC 806 plakalı domates yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 10 metre yüksekliğindeki viyadükten dereye uçtu. Kazada, Mehmet Kol ile yanındaki oğlu İsa Kol, ters dönen TIR'ın kabininde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mehmet Kol´un yaşamını yitirdiği tespit edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarılan İsa Kol, ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İsa Kol´un da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Mehmet Kol´un cenazesi ise 1 saatlik çalışmayla araçtan çıkarılarak Bursa Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-09-30 11:08:38



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