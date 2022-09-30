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HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mehmet Kol'un yaşamını yitirdiği, oğlu İsa Kol'un ise ağır yaralandığı kazanın ardından, TIR, düştüğü dereden vinç ile çıkarıldı. Kaza yeri ile TIR'ın dereden çıkarılma anları dronla havadan görüntülendi. (DHA)

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-09-30 12:37:05



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