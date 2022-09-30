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Viyadükten dereye uçan TIR´ın şoförü öldü, oğlu ağır yaralı (2)

DHA

Viyadükten dereye uçan TIR´ın şoförü öldü, oğlu ağır yaralı (2)


HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mehmet Kol'un yaşamını yitirdiği, oğlu İsa Kol'un ise ağır yaralandığı kazanın ardından, TIR, düştüğü dereden vinç ile çıkarıldı. Kaza yeri ile TIR'ın dereden çıkarılma anları dronla havadan görüntülendi. (DHA)
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-09-30 12:37:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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