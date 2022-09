Bakan Kasapoğlu: Türkiye spor ülkesi

Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU / BURSA,(DHA) Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye spor turizmi açısından önemli bir destinasyon. Golften geleneksel branşlara, geleneksel branşlardan yüzmeye, yüzmeden jimnastiğe, basketbola her alanda Türkiye'nin iddiası var. Bu iddiayı birbirinden yetenekli gençlerimizle, sporcularımızla hep daha yukarılara taşıyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa´nın İznik ilçesinde düzenlenen 4´üncü Dünya Göçebe Oyunları´nın yapıldığı alanda incelemelerde bulundu. Türkiye'nin spor ülkesi olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Spordaki iddiasıyla, başarısıyla, spordaki geniş yelpazeye uzanan hedefleriyle bir spor ülkesi. Bu yıl aldığımız madalyaların artık sayısına yetişemiyoruz. Branşlar çeşitlilik arz ediyor. İşte olimpiyatları hep birlikte yaşadık biliyorsunuz. Bununla birlikte mükemmel tesis altyapısı, Türkiye spor turizmi açısından önemli bir destinasyon. Golften geleneksel branşlara, geleneksel branşlardan yüzmeye, yüzmeden jimnastiğe, basketbola her alanda Türkiye'nin iddiası var. Bu iddiayı birbirinden yetenekli gençlerimizle, sporcularımızla hep daha yukarılara taşıyoruz. Elbette pandemi döneminde biliyorsunuz geçtiğimiz yıl 170´ten fazla uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapmıştık. 2022´yi de dolu dolu geçiriyoruz. Bir anda Konya, İslam Oyunları, diğer yanda İznik 4´üncü Dünya Göçebe Oyunları. Çıtamız, bu anlamdaki tecrübemiz büyüyerek, güçlenerek devam ediyor ve inanıyorum ki Türkiye'nin spordaki markası, spor turizmindeki marka ismi farklı destinasyonlar. Biliyorsunuz bir tarafta Akdeniz, bir tarafta Ege, Karadeniz, doğu, Güneydoğu, iç bölgeler her biri sporda farklı özelliklere sahip. Ekstrem sporlardan kış sporlarına kadar su sporlarına kadar her türlü imkan, her türlü altyapıyı en güçlü şekilde var. Buna tabi aynı zamanda halkımızın. milletimizin sıcaklığı, o güzel ev sahipliğiyle birleşince apayrı bir yöne evrilmiş oluyor. Tabi bu organizasyonda sadece spor yok, kültürel aktiviteler var, sanat aktiviteleri var, gastronomi var. Çocuklara, gençlere yönelik ciddi çalışmalar var. Ben tüm halkımızı pazar akşamına kadar buraya beklediğimizi ifade ediyorum" dedi.(DHA)

