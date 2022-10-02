Bursa'da et ürünleri tesisinde yangın(1)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)-BURSA'da et ürünleri tesisinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, söndürme çalışmaları sürüyor.Yangın, saat 04.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesinde bulunan et ürünleri tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz nedeni belirlenemeyen sebeple çıkan yangında patlamalar meydana gelirken, alevler tesisin önünde park halinde bulunan hafif ticari araca da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.(DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa

2022-10-02 05:48:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.