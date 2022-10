Bursa'da et ürünleri tesisinde çıkan yangın söndürüldü(2)

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)BURSA´da et ürünlerinin işlendiği tesiste yangın çıktı. Patlamaların meydana geldiği yangında, alevler firmaya ait hafif ticari araca da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından alevler çevrede bulunan tekstil fabrikalarına sıçramadan kontrol alınarak söndürüldü. Tesisin sahibi söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi.Yangın, saat 04.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Yunusemre Mahallesi, Vatan Caddesi´nde meydana geldi. Vişne Ticaret Bölgesi´nde, et ürünlerinin işlendiği tesisin kazanların bulunduğu kısımda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden gece bekçilerinin takviye talebi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında patlamalar meydana gelirken, alevler aynı firmaya ait hafif ticari araca sıçradı. İtfaiye ekipleri, alevleri çevrede bulunan tekstil fabrikalarına sıçramadan kontrol atlına almak için yoğun çaba sarf etti. Bölgeye diğer ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.İŞ YERİNİN YANDIĞINI GÖRÜNCE GÖZYAŞI DÖKTÜPolis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de bölgede hazır bekledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen iş yeri sahibi, et işleme tesisinin yandığını görünce gözyaşlarını tutamadı. İş yeri sahibini ailesi teselli ederek sakinleştirmeye çalıştı.Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangında yaralı ve can kaybı olmazken, et işleme tesisinde büyük çaplı hasar meydana geldi. Ayrıca alevlerin sıçradığı hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangına ilişkin incelemesi sürüyor.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

