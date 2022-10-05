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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki TIR'ın motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen TIR, kullanılamaz hale geldi.

Olay dün saat 21.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde Ümitalan mevkisinde meydana geldi. Bursa kent merkezinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Hamdullah Yavuz (36) yönetimindeki 06 FN 8897 plakalı TIR'ın, motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü Yavuz, aracı emniyet şeridine park ederek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Motor kısmı yanan TIR, kısa sürede alev topuna döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-10-05 03:29:22



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